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«С унитаза не сползают!» Пассажиры теплохода «Лев Толстой» заподозрили в отравлении грибной суп и десерты

Пассажиры теплохода «Лев Толстой», вернувшегося из 12-дневного круиза в Москву, рассказали телеграм-каналу SHOT Проверка об отравлении на борту. Туристы предполагают, что всему виной ротавирус.

Источник: Life.ru

Десятки пассажиров теплохода «Лев Толстой» пожаловались на недомогание. Видео © Telegram / SHOT Проверка.

Отдыхающие предположили, что причиной недомогания могло стать питание в столовой, особенно грибной суп и десерты. На борту теплохода туристам оказали медицинскую помощь, однако во время остановки на экскурсии в Угличе Ярославской области половине группы пришлось самостоятельно закупаться медикаментами.

Несмотря на возникшую ситуацию, администрация теплохода и компания «Водоходъ» пока не прокомментировали вспышку отравления. Туристы надеются на скорейшее разъяснение ситуации и восстановление здоровья.

Ранее Life.ru уже писал о массовом отравлении на борту теплохода «Лев Толстой». Десятки пассажиров пожаловались на тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры.