«С унитаза не сползают!» Пассажиры теплохода «Лев Толстой» заподозрили в отравлении грибной суп и десерты

Десятки пассажиров теплохода «Лев Толстой» пожаловались на недомогание. Видео © Telegram / SHOT Проверка.
Отдыхающие предположили, что причиной недомогания могло стать питание в столовой, особенно грибной суп и десерты. На борту теплохода туристам оказали медицинскую помощь, однако во время остановки на экскурсии в Угличе Ярославской области половине группы пришлось самостоятельно закупаться медикаментами.
Несмотря на возникшую ситуацию, администрация теплохода и компания «Водоходъ» пока не прокомментировали вспышку отравления. Туристы надеются на скорейшее разъяснение ситуации и восстановление здоровья.
Ранее Life.ru уже писал о массовом отравлении на борту теплохода «Лев Толстой». Десятки пассажиров пожаловались на тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры.