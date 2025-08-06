Около Br5 млн. Штраф назначен участникам картеля на рынке средств защиты растений

Данные действия, направленные на реализацию продукции, участники соглашения должны были совершать только с закрепленными за ними хозяйствами. С целью выполнения достигнутой договоренности при участии в процедурах закупок средств защиты растений менеджеры по продажам договаривались об уровне цен и иных существенных условиях (сроки оплаты, порядок доставки или самовывоз), которые необходимо было указать в коммерческих предложениях таким образом, чтобы обеспечивать победу именно «закрепленных» дилеров.