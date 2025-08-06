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Около Br5 млн. Штраф назначен участникам картеля на рынке средств защиты растений

Поводом для расследования МАРТ стали материалы управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области.

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штраф на сумму около Br5 млн назначен участникам картеля на рынке средств защиты растений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Поводом для расследования МАРТ стали материалы управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области. Так, министерство провело антимонопольное расследование и установило картельный сговор между учредителями четырех компаний (производитель ООО «Франдеса» и три «ключевых» дилера: ООО «Открытый горизонт», ООО «Мастер урожая» и ООО «Мир защиты»).

Был установлен факт раздела товарного рынка оптовой реализации средств защиты растений по кругу потребителей. На основании устного соглашения каждый из дилеров реализовывал продукцию предприятиям в двух определенных областях, производитель — наиболее крупным потребителям республики.

Раздел товарного рынка участниками картеля был зафиксирован путем создания списка закрепления продавцов за потребителями. Закрепление означало, что каждый участник соглашения не должен направлять своих менеджеров в незакрепленные за ним предприятия для консультирования, рекламы и реализации средств защиты растений, а также каким-либо иным образом работать с такими предприятиями, заключать с ними договоры на реализацию продукции.

Данные действия, направленные на реализацию продукции, участники соглашения должны были совершать только с закрепленными за ними хозяйствами. С целью выполнения достигнутой договоренности при участии в процедурах закупок средств защиты растений менеджеры по продажам договаривались об уровне цен и иных существенных условиях (сроки оплаты, порядок доставки или самовывоз), которые необходимо было указать в коммерческих предложениях таким образом, чтобы обеспечивать победу именно «закрепленных» дилеров.

В МАРТ отметили, что по результатам расследования субъектам грозит штраф порядка Br5 млн. -0-