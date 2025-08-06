Экскурсии на единственную в стране экоферму по выращиванию креветок планируют организовать в Беларуси

6 августа, Ляховичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют запустить экскурсии на единственную в стране экоферму «ЭкоАквариум» по выращиванию креветок. Сегодня объект презентовали во время выездного семинара Национального агентства по туризму, посвященного развитию турпотенциала Ляховичского и Барановичского районов, передает корреспондент БЕЛТА.
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Проект еще не заработал в полном масштабе. Полезный деликатес только пробуют выращивать. Идею о белорусских креветках решил воплотить в жизнь экономист по образованию фермер Владимир Готовчиц.
В помещениях, где когда-то была школа, установлены емкости для выращивания креветок. Есть уже подрощенные экземпляры и мальки. Как рассказал Владимир Готовчиц, процесс налаживает путем проб и ошибок. Добиться результата — не сиюминутное дело.
Перед тем, как окунуться в агробизнес, он некоторое время работал в Москве. Потом вернулся в родную Беларусь. Выбрал новое для страны направление, посчитал, что производство низкокалорийных и богатых микроэлементами ракообразных — ниша, которая имеет перспективы. Поскольку объемы прогнозируются незначительные, деликатес планируется предлагать в формате дегустации. Строительство кафе — дальнейшая перспектива.
Турмаршрут с объединением достопримечательностей трех районов разрабатывают в Брестской области Гастрономия, музеи и храмы. Турбизнесу презентуют потенциал Барановичского и Ляховичского районов.
«В Москве все хвалили белорусские продукты. И мне захотелось заниматься фермерством. Шутка про белорусские креветки стала отправной точкой. Начал изучать эту историю», — вспоминает предприниматель.
Креветок Владимир Готовчиц для старта привез из России, но уже появились и белорусские экземпляры. «Сама креветка от момента, как появилась, растет где-то пять месяцев. Сейчас у меня есть маточное стадо, которое занимается воспроизводством. Появляются маленькие креветочки. Минимум пять месяцев им еще расти», — отметил Владимир Готовчиц.
Дегустации на ферме возможно проводить не раньше следующего года. А экскурсии предприниматель готов запустить с сентября, чтобы показать процесс.
Для проекта ставка сделана на креветок Розенберга. Этот вид ракообразных сейчас больше всего производят и продают в мире.
На первом этапе было перестроено бывшее здание школы, закуплено оборудование. Для обеспечения качественной водой потребовалось пробурить собственные скважины.
Пока ферма — семейное дело. По мере расширения производства планируется увеличивать штат. Акцент сделан на продаже живого товара, поскольку это нетипичный продукт для региона и конкурировать с замороженными креветками, привезенными из стран с естественной средой обитания, невозможно. Самый близкий сегмент для белорусских креветок — рынок живых раков. Объект задуман как экскурсионный. -0-
Фото Сергея Шелега.