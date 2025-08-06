Экскурсии на единственную в стране экоферму по выращиванию креветок планируют организовать в Беларуси

Креветок Владимир Готовчиц для старта привез из России, но уже появились и белорусские экземпляры. «Сама креветка от момента, как появилась, растет где-то пять месяцев. Сейчас у меня есть маточное стадо, которое занимается воспроизводством. Появляются маленькие креветочки. Минимум пять месяцев им еще расти», — отметил Владимир Готовчиц.