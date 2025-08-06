«Без пыток, запугивания, шантажа и с 15 тыс. евро». Как Тихановская в 2020-м покидала Беларусь

Как показали в телеэфире, вечером 10 августа 2020 года домой к Тихановской приехал начальник ОАЦ Андрей Павлюченко, чтобы выполнить поручение Президента Беларуси. На кадрах видно, что разговор идет в спокойной обстановке, без пыток, устрашения, запугивания, шантажа.