«Без пыток, запугивания, шантажа и с 15 тыс. евро». Как Тихановская в 2020-м покидала Беларусь

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эфире телеканала ОНТ показали эксклюзивные кадры, где Светлана Тихановская получает 15 тыс. евро, чтобы покинуть Беларусь, сообщает БЕЛТА.
Как показали в телеэфире, вечером 10 августа 2020 года домой к Тихановской приехал начальник ОАЦ Андрей Павлюченко, чтобы выполнить поручение Президента Беларуси. На кадрах видно, что разговор идет в спокойной обстановке, без пыток, устрашения, запугивания, шантажа.
При этом никто никого не выгоняет из страны. Более того, Тихановской предлагают остаться в Беларуси и обещают обеспечить безопасность.
Руководитель ОАЦ в 2020 году лично сопровождал Тихановскую по пути до границы «Нужны сакральные жертвы». Латушко в 2020 году пытался устроить поджог объединенного штаба оппозиции Карпенков рассказал, как Латушко в 2020 году хотел поднять градус протестных настроений.
Но Тихановская и ее подруга Мария Мороз принимают решение покинуть страну. Вместе с Андреем Павлюченко женщины смогли поехать в Полоцк за детьми, а после добрались до ближайшей границы. -0-
Скриншот видео телеканала ОНТ.