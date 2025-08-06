Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия передаст Абхазии весь опыт в области педагогики, заявил Кириенко

Кириенко: задача России передать Абхазии накопленный опыт в области педагогики.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Перед Россией стоит задача передать Абхазии весь накопленный опыт в области педагогики и наставничества, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В среду Кириенко совместно с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Сухуме провели стратегическую сессию «Стратегия будущего: развитие системы воспитания в школах Республики Абхазия», во встрече также принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

«Президентом России были приняты принципиальные решения: вернулась в законодательство ответственность государства за воспитательную работу… В Абхазии есть свои особенности, никакой кальки здесь не может быть. Действительно, традиционные ценности в Абхазии должны стать основой того, чем будут заниматься педагоги-наставники. Наша задача — передать весь накопленный опыт. Важно, что это взаимная история — вы покажете ваши успешные практики, и мы с удовольствием поучимся», — сказал Кириенко, слова которого передает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Гунба в свою очередь подчеркнул необходимость выработки эффективных подходов к патриотическому воспитанию и формированию ценностных ориентиров у детей.

«Сегодня, конечно же, перед нами встают новые вызовы и угрозы. Мы должны реагировать на эти вызовы. Именно с этим было связано обращение руководителя Российской Федерации Владимира Владимировича Путина — с возможностью помочь методикой, методологией системы воспитания патриотичной молодежи», — сказал президент Абхазии.

Министр просвещения РФ в ходе сессии сообщил, что благодаря методической поддержке со стороны России в Абхазии будет развиваться институт наставничества.

«Планируется создание центра идейно-нравственного воспитания, где наставники будут проходить обучение. В свою очередь, мы готовы поделиться опытом и наработками», — уточнил Кравцов.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше