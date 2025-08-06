Россия передаст Абхазии весь опыт в области педагогики, заявил Кириенко

«Президентом России были приняты принципиальные решения: вернулась в законодательство ответственность государства за воспитательную работу… В Абхазии есть свои особенности, никакой кальки здесь не может быть. Действительно, традиционные ценности в Абхазии должны стать основой того, чем будут заниматься педагоги-наставники. Наша задача — передать весь накопленный опыт. Важно, что это взаимная история — вы покажете ваши успешные практики, и мы с удовольствием поучимся», — сказал Кириенко, слова которого передает пресс-служба Минпросвещения РФ.