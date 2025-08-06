Россия передаст Абхазии весь опыт в области педагогики, заявил Кириенко

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Перед Россией стоит задача передать Абхазии весь накопленный опыт в области педагогики и наставничества, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В среду Кириенко совместно с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Сухуме провели стратегическую сессию «Стратегия будущего: развитие системы воспитания в школах Республики Абхазия», во встрече также принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
«Президентом России были приняты принципиальные решения: вернулась в законодательство ответственность государства за воспитательную работу… В Абхазии есть свои особенности, никакой кальки здесь не может быть. Действительно, традиционные ценности в Абхазии должны стать основой того, чем будут заниматься педагоги-наставники. Наша задача — передать весь накопленный опыт. Важно, что это взаимная история — вы покажете ваши успешные практики, и мы с удовольствием поучимся», — сказал Кириенко, слова которого передает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Гунба в свою очередь подчеркнул необходимость выработки эффективных подходов к патриотическому воспитанию и формированию ценностных ориентиров у детей.
«Сегодня, конечно же, перед нами встают новые вызовы и угрозы. Мы должны реагировать на эти вызовы. Именно с этим было связано обращение руководителя Российской Федерации Владимира Владимировича Путина — с возможностью помочь методикой, методологией системы воспитания патриотичной молодежи», — сказал президент Абхазии.
Министр просвещения РФ в ходе сессии сообщил, что благодаря методической поддержке со стороны России в Абхазии будет развиваться институт наставничества.
«Планируется создание центра идейно-нравственного воспитания, где наставники будут проходить обучение. В свою очередь, мы готовы поделиться опытом и наработками», — уточнил Кравцов.