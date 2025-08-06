Предприниматель Рыбаков хочет выкупить альбом Гуфа и удалить его со всех площадок: вот почему не получается

«Я захотел купить альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок. Я вошел в сделку с Антоном, но когда я с ним поделился, что удалю “Город дорог”. Он резко сказал “нет”», — рассказал Рыбаков в эфире проекта «Центральный канал» в VK Видео.