Предприниматель Рыбаков хочет выкупить альбом Гуфа и удалить его со всех площадок: вот почему не получается

Попытка челябинского миллиардера Игоря Рыбакова выкупить альбом рэпера Гуфа «Город дорог», о которой накануне сообщили СМИ, оказалась неудачной. Предприниматель назвал причину, по которой сделка не была завершена. Оказывается, нынешнему владельцу альбома Антону Пронину, главе лейбла «Монолит Рекордс», не понравилось то, что Рыбаков предполагал сделать после покупки «Города дорог».
«Я захотел купить альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок. Я вошел в сделку с Антоном, но когда я с ним поделился, что удалю “Город дорог”. Он резко сказал “нет”», — рассказал Рыбаков в эфире проекта «Центральный канал» в VK Видео.
Рыбаков также выразил недоумение по поводу того, почему сам Гуф не выкупает свой альбом у лейбла на фоне того, что Пронин зарабатывает крупные суммы за прослушивание песен.
На днях челябинский миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что выкупил дебютный и, пожалуй, самый известный альбом Гуфа «Город дорог», выпущенный в 2007 году, за 95 млн рублей. Предприниматель объяснил, что хочет удалить альбом со всех площадок, так как составляющие его песни романтизируют алкоголь, запрещённые вещества и деструктивное поведение.
При этом сам музыкант был не против продажи и удаления своего дебютного альбома.
Напомним, рэпер Гуф объявил, что уходит со сцены и начинает прощальный тур. Сообщается, что он заработает на каждом из двух прощальных концертов в Москве более 50 миллионов рублей.