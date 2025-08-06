Депутаты Госдумы просят ФАС проверить обоснованность тарифов на ЖКУ

С 1 июля коммунальные платежи выросли почти на 12%, а в некоторых регионах рост достиг 15−19%. При этом, отмечают депутаты, доходы граждан растут совсем иными темпами.
Например, холодная вода подорожала в Москве на 10%, водоотведение — на 12,4%, электроэнергия — на 12,6%, газ — на 7,9%. А вот услуги по вывозу мусора подорожали заметнее всего — они прибавили 14,9%.
В среднем владельцы однушек будут платить вместо 5,8−6,5 тысячи рублей 6,3−7,1 тыс.рублей.
Платежи за «двушку» вырастут с 8,2 — 9,5 тыс.рублей до 8,9 до 10,3 тыс.рублей. Коммуналка за «трешку» повысится с 11−13 тысяч рублей до 12−14,2 тыс.руб.
— Мы считаем такой рост несправедливым и требуем проверить, кто и как принимает эти решения, — цитирует 360.ru обращение депутатов.
Ранее, Наталья Казанцева, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления в беседе с Lenta.ru рассказывала, что повышение тарифов будет неравномерным. В отдаленных российских регионах оно составит чуть более 4 процентов, в других же может достигать и 15 процентов.
Тем временем, общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что управляющие компании обязаны содержать подъезды и придомовую территорию в чистоте. Это включает в себя уборку, мытье полов, чистку лестниц, лифтов и вывоз мусора. Эксперт дал советы в беседе с Life.ru, как заставить коммунальщиков поддерживать чистоту.
А юрист Людмила Александрова сообщила, что курение в собственной квартире не запрещено законом. При этом табачный дым не должен проникать в квартиры соседей, пишет RT.