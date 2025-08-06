Депутаты Госдумы просят ФАС проверить обоснованность тарифов на ЖКУ

Ранее, Наталья Казанцева, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления в беседе с Lenta.ru рассказывала, что повышение тарифов будет неравномерным. В отдаленных российских регионах оно составит чуть более 4 процентов, в других же может достигать и 15 процентов.