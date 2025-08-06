Дмитриев: в отношениях России и США наблюдается прогресс

В отношениях Российской Федерации и Соединённых Штатов наблюдается прогресс, заявил Кирилл Дмитриев.
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о результатах встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным.
«Комментарии по поводу “высокопродуктивной встречи” Стивена Уиткоффа с президентом Путиным. Наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать», — написал Дмитриев в соцсети X*.
По словам Трампа, на переговорах в российской столице был достигнут значительный прогресс. Президент США назвал встречу Путина и Уиткоффа «высоко продуктивной».
Уиткофф прилетел в Москву и был принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.