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Дмитриев: в отношениях России и США наблюдается прогресс

Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа «высоко продуктивной».

Источник: Аргументы и факты

В отношениях Российской Федерации и Соединённых Штатов наблюдается прогресс, заявил Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о результатах встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным.

«Комментарии по поводу “высокопродуктивной встречи” Стивена Уиткоффа с президентом Путиным. Наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать», — написал Дмитриев в соцсети X*.

По словам Трампа, на переговорах в российской столице был достигнут значительный прогресс. Президент США назвал встречу Путина и Уиткоффа «высоко продуктивной».

Уиткофф прилетел в Москву и был принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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