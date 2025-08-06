Нарколог Шуровов: самодельный алкоголь — лотерея

Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал, чем опасен самодельный алкоголь. Накануне на Кубани туристы отравились чачей, несколько человек умерли от токсического шока.
Нарколог отмечает, что употребление подобного алкоголя сродни русской рулетке. Кустарная чача ничем не отличается от приема неизвестных веществ из закладок.
В напитке могут быть примеси метанола, в итоге получается настоящий яд.
— Люди не понимают, что даже 350 миллилитров спирта могут убить. Алкоголь — это интоксикант, и опьянение — это симптом отравления центральной нервной системы, — сказал Life.ru нарколог Василий Шуров.
Употребление спиртного в жару тоже опасно. Алкоголь должен быть только проверенный.
Тем временем, психиатр и врач-нарколог Владимир Каторгин предупредил, что желание выпить бокал вина или шампанского каждый день называется бытовым пьянством. Оно легко может трансформироваться в алкоголизм, пишет «Газета.Ru».
У людей, которые регулярно употребляют спиртное, может развиться алкогольная болезнь печени, которая состоит из комплекса патологий. В частности, жировая дистрофия печени, алкогольный фиброз и склероз, пишет 360.ru.
А длительное употребление пива ведет к гинекомастии и снижению потенции. Алкоголь разрушает центральную нервную систему, ухудшает память и может способствовать развитию деменции и болезни Паркинсона, пишет Царьград.