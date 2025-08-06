РПЦ осудила предложение о создании независимой церкви в Казахстане

В РПЦ подчеркнули, что Иаков Воронцов был лишен духовного сана за серьезные нарушения канонов и не имеет права выступать от имени православной церкви. Его действия расцениваются как попытка ввести общество в заблуждение и спровоцировать межрелигиозные и межнациональные конфликты, передает «Газета.ру».