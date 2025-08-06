РПЦ осудила предложение о создании независимой церкви в Казахстане

Русская православная церковь (РПЦ) обратилась к православным верующим в Казахстане с просьбой воздержаться от поддержки инициативы бывшего иеромонаха Иакова Воронцова о создании независимой от РПЦ церковной структуры в стране.
Представители отдела по связям с общественностью митрополичьего округа Казахстанской епархии заявили, что эта идея может привести к конфликтам и расколу среди населения.
В РПЦ подчеркнули, что Иаков Воронцов был лишен духовного сана за серьезные нарушения канонов и не имеет права выступать от имени православной церкви. Его действия расцениваются как попытка ввести общество в заблуждение и спровоцировать межрелигиозные и межнациональные конфликты, передает «Газета.ру».
Помимо этого, государственная служба Украины по этической политике и свободе совести потребовала от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) до 18 августа разорвать все связи с Русской православной церковью.
2 июля президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия. Причиной стало то, что священнослужитель добровольно получил российское гражданство в 2002 году и не сообщил об этом в соответствующие украинские органы, позднее об этом узнала Служба безопасности Украины.