Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке чикунгуньи в Китае

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в пунктах пропуска через границу применяется автоматизированная система «Периметр», предназначенная для выявления людей с симптомами инфекций. Кроме того, в России имеются отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать это заболевание.