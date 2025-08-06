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Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке чикунгуньи в Китае

Параллельно осуществляется мониторинг комаров, способных распространять вирус.

Источник: Аргументы и факты

Российское санитарное ведомство контролирует ситуацию, связанную со вспышкой лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун.

Несмотря на то что на территории России завозные случаи заболевания пока не зафиксированы, возможный риск его проникновения сохраняется.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в пунктах пропуска через границу применяется автоматизированная система «Периметр», предназначенная для выявления людей с симптомами инфекций. Кроме того, в России имеются отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать это заболевание.

Параллельно осуществляется мониторинг комаров, способных распространять вирус. По данным наблюдений, численность переносчиков Aedes aegypti и Aedes albopictus остаётся под контролем, признаков их заражённости не выявлено, что исключает наличие эпидемиологической угрозы на текущий момент.

Ранее в южной китайской провинции Гуандун за неделю зарегистрировано более 2,8 тыс. новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья.