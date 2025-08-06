Новая жизнь усадьбы Рейтанов в Грушевке. Как под Ляховичами возрождают памятник архитектуры XIX-XX веков

6 августа, Ляховичский район /Корр. БЕЛТА/. Как возрождают памятник архитектуры XIX-XX веков — комплекс бывшей усадьбы Рейтанов в деревне Грушевка Ляховичского района, — рассказали во время выездного семинара Национального агентства по туризму, посвященного развитию турпотенциала Ляховичского и Барановичского районов, передает корреспондент БЕЛТА.
Сотни экспонатов. В Ляховичах создали масштабную экспозицию раритетной техники Вагон-ресторан, квесты, ночная экскурсия. Что нового предлагает туристам музей железной дороги в Барановичах Экскурсии на единственную в стране экоферму по выращиванию креветок планируют организовать в Беларуси.
Участникам мероприятия — представителям турбизнеса, экскурсоводам — показали обновленное здание. Здесь провели реконструкцию: приведен в порядок фасад усадебного дома, восстановлен исторический облик кровли. Благоустроена прилегающая территория. В планах, если будет финансирование, — открыть музей. С мая 2023 года здесь открыт центр культуры, целью которого является сохранение и пропаганда традиционных народных промыслов, организация постоянно действующих экспозиций, выставок, популяризация культурного наследия, экскурсионная деятельность, организация и проведение театрально-зрелищных, обрядовых мероприятий.
«Центр культуры работает в будние дни с 8.00 до 17.00. В усадьбе по записи проводятся экскурсии, мастер-классы. Например, зимой дети разукрашивали новогоднюю игрушку. Приезжают народные умельцы. Детская школа искусств проводит пленэры на свежем воздухе. В подвале здания находится выставка работ ребят. Перспективы — выездная роспись свадеб, поскольку приезжает большое количество фотографов с молодоженами на фотосессии. В будущем возможны театральные представления. Проводим брендовые мероприятия, когда съезжаются народные коллективы со всей Беларуси и поют песни. Хотим в следующем году праздник усовершенствовать, добавить локаций, например организовать рыбалку, спортплощадку, мастер-классы», — рассказала главный специалист по туризму Ляховичского райисполкома Татьяна Щука.
Турмаршрут с объединением достопримечательностей трех районов разрабатывают в Брестской области Гастрономия, музеи и храмы. Турбизнесу презентуют потенциал Барановичского и Ляховичского районов.
Усадьба построена в стиле классицизма. Первоначальный ее вид известен по акварели Наполеона Орды. Сначала усадебный дом был каменным, но последующие владельцы перестроили его. Деревянный фасад был возведен в конце XIX века из высококачественного бруса на прежнем фундаменте. Внутри усадьбы были печи из голландского кафеля, паркет, расписные панели и потолки, резьба. Хозяевам удалось сделать имение прибыльным. В начале XX века последняя из рода Алина принимала на территории дома сирот, чьи родители погибли на войнах. -0-
Фото Сергея Шелега.