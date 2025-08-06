Новая жизнь усадьбы Рейтанов в Грушевке. Как под Ляховичами возрождают памятник архитектуры XIX-XX веков

Усадьба построена в стиле классицизма. Первоначальный ее вид известен по акварели Наполеона Орды. Сначала усадебный дом был каменным, но последующие владельцы перестроили его. Деревянный фасад был возведен в конце XIX века из высококачественного бруса на прежнем фундаменте. Внутри усадьбы были печи из голландского кафеля, паркет, расписные панели и потолки, резьба. Хозяевам удалось сделать имение прибыльным. В начале XX века последняя из рода Алина принимала на территории дома сирот, чьи родители погибли на войнах. -0-