Праздничное богослужение к 800-летию Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря пройдет 5 ноября

Кроме того, 5 ноября будет освящена одна из часовен аллеи Православных Святынь. «Суть этой аллеи заключается в том, что по периметру территории нашего монастыря строятся часовни. Всего их планируется 33 по числу лет Христа Спасителя, проповедующего здесь, на земле, свое евангельское учение. Одна из часовен — Жировицкая, — рассказал секретарь наместника. — Освящение 5 ноября проведет сам Митрополит Минский и Заславский во время крестного хода, который должен состояться после Божественной литургии».