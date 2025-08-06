Праздничное богослужение к 800-летию Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря пройдет 5 ноября

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничное богослужение, посвященное 800-летию Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря, состоится 5 ноября. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь наместника монастыря иерей Евгений Бартошевич, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Евгения Бартошевича, центральным событием празднования 800-летия станет богослужение 5 ноября. «Праздничное богослужение возглавит Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, в сослужении всего епископата Белорусской православной церкви. Такого размаха в современности еще не было, чтобы служил весь епископат в нашем монастыре», — сказал он.
Евгений Бартошевич также рассказал, что буквально в ближайшие дни монастырь будет праздновать День возрождения Лавришевской обители, который также приурочен к знаковой дате. «Именно 12 августа 2001 года владыка Гурий привез первого монаха для службы в тогда еще приходской церкви преподобного Елисея Лавришевского. Мы ежегодно празднуем (это событие. — Прим. БЕЛТА) трехдневным крестным ходом. Два крестных хода выходят из двух отправных точек — Новогрудка и городского поселка Кореличи — 10 августа после Божественной литургии и шествуют в сторону Лавришевского монастыря», — рассказал секретарь наместника.
Верующие прибывают в монастырь 11 августа. «По традиции монастырь принимает гостей, встречает их, предоставляет место, где можно поесть и отдохнуть, а затем совершается вечернее богослужение. В этом году оно будет в 16.00. А 12 числа в монастыре будет совершаться праздничная Божественная литургия, которую, если все будет хорошо, возглавит архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий», — сообщил Евгений Бартошевич.
Кроме того, 5 ноября будет освящена одна из часовен аллеи Православных Святынь. «Суть этой аллеи заключается в том, что по периметру территории нашего монастыря строятся часовни. Всего их планируется 33 по числу лет Христа Спасителя, проповедующего здесь, на земле, свое евангельское учение. Одна из часовен — Жировицкая, — рассказал секретарь наместника. — Освящение 5 ноября проведет сам Митрополит Минский и Заславский во время крестного хода, который должен состояться после Божественной литургии».
По словам Евгения Бартошевича, к знаковой дате о монастыре были сняты несколько фильмов и сюжетов. Кроме того, в юбилейный год усилили информационную работу по просвещению молодежи и широкой аудитории об истории монастыря. -0-