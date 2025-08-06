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Постпред США при НАТО: Конфликт на Украине требует невоенного решения

В США считают, что конфликт на Украине не может быть разрешен военным путем и требует урегулирования иными способами. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер, комментируя переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом.

В США считают, что конфликт на Украине не может быть разрешен военным путем и требует урегулирования иными способами. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер, комментируя переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом.

— Этот конфликт не будет завершен военными средствами, — заявил постпред США в эфире Newsmax.

Уитакер подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа стремится к прекращению боевых действий, в отличие от предыдущей администрации Джо Байдена, которая, по его словам, лишь занималась поставками вооружений.

Утром 6 августа самолет Стивена Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Позднее в Кремле заявили, что Путин встретился с американским чиновником. Российско-американская встреча продлилась около трех часов. По ее итогам президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф провел «очень продуктивную» встречу с Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что стороны достигли большого прогресса.

В свою очередь, Трамп в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что встреча его спецпосланника Уиткоффа с президентом России оказалась «продуктивнее, чем ожидалось».

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