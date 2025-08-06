Постпред США при НАТО: Конфликт на Украине требует невоенного решения

В США считают, что конфликт на Украине не может быть разрешен военным путем и требует урегулирования иными способами. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер, комментируя переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом.