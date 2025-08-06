Антиоксидант из зеленого чая остановил развитие болезни Альцгеймера

Исследование, проведённое специалистами Калифорнийского университета в Ирвайне, показало, что сочетание никотинамида (одной из форм витамина B3) и антиоксидантного компонента из зелёного чая — галлата эпигаллокатехина — способно положительно влиять на нейроны, поражённые возрастными изменениями, в том числе при болезни Альцгеймера.
Работа опубликована в научном издании GeroScience.
Эксперименты на мышах продемонстрировали, что комбинация этих веществ восстанавливает уровень гуанозинтрифосфата (ГТФ) в стареющих нервных клетках и запускает процессы аутофагии — естественного механизма очистки мозга от повреждённых элементов. Кроме того, наблюдалось эффективное удаление амилоидных белков, накопление которых считается ключевым фактором развития болезни Альцгеймера.
В рамках исследования использовался флуоресцентный сенсор GEVAL для отслеживания динамики ГТФ в нейронах пожилых животных. Выяснилось, что с возрастом энергетическая функция митохондрий снижается, что нарушает клеточное самоочищение. Однако уже спустя сутки после введения терапевтической комбинации уровень ГТФ возвращался к показателям, характерным для молодых клеток, улучшался обмен веществ, снижался окислительный стресс и активизировались защитные белки.
Авторы работы подчёркивают, что ГТФ может стать перспективной мишенью для разработки новых подходов к лечению возрастных когнитивных нарушений. В то же время исследователи отмечают, что необходимы дополнительные испытания, в том числе для подбора эффективной формы доставки: пероральный никотинамид быстро разрушается в организме, что может ограничивать терапевтический эффект.
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