Антиоксидант из зеленого чая остановил развитие болезни Альцгеймера

Авторы работы подчёркивают, что ГТФ может стать перспективной мишенью для разработки новых подходов к лечению возрастных когнитивных нарушений. В то же время исследователи отмечают, что необходимы дополнительные испытания, в том числе для подбора эффективной формы доставки: пероральный никотинамид быстро разрушается в организме, что может ограничивать терапевтический эффект.