США озвучили сроки, когда введут санкции против РФ

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Президент США Дональд Трамп собирается принять решение о возможности ввести санкции против РФ в ближайшие 24−36 часов. Об этом сообщил Марко Рубио, госсекретарь Штатов, в эфире youtube-канала Госдепа.
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