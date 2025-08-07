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США озвучили сроки, когда введут санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп собирается принять решение о возможности ввести санкции против РФ в ближайшие 24−36 часов. Об этом сообщил Марко Рубио, госсекретарь Штатов, в эфире youtube-канала Госдепа.

Срочная новость.

Президент США Дональд Трамп собирается принять решение о возможности ввести санкции против РФ в ближайшие 24−36 часов. Об этом сообщил Марко Рубио, госсекретарь Штатов, в эфире youtube-канала Госдепа.

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