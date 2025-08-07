Вспышка класса М1.1 зафиксирована на Солнце 6 августа — шестая в этом месяце

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в десять раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури.