Вспышка класса М1.1 зафиксирована на Солнце 6 августа — шестая в этом месяце

В среду на Солнце была зафиксирована вспышка класса М1.1 — предпоследнего по мощности уровня, ставшая уже шестой в августе. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«6 августа в 20:02 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4167 (N09W89) зарегистрирована вспышка М1.1 продолжительностью 10 минут», — говорится в сообщении.
Ранее пять вспышек, произошедших 3, 4 и 5 августа, были зафиксированы в группе пятен 4168.
По информации из телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, суммарная энергия, выделенная Солнцем, была близка к уровню вспышки класса Х. Кроме вспышки класса М, было зарегистрировано ещё 18 вспышек класса С.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в десять раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури.