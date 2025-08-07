Что можно и нельзя делать в Успение святой Анны 7 августа на Холодные утренники

Православная церковь 7 августа отмечает Успение святой Анны, которая являлась матерью Пресвятой Богородицы. В народе было принято отмечать день Анны Летней. Но у праздника есть и другие названия. Например, Холодные утренники, Холодница. В названный день по погоде узнавали, какой окажется зима. А еще с 7 августа ждали заморозков.