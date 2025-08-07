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Что можно и нельзя делать в Успение святой Анны 7 августа на Холодные утренники

Собрали приметы и запреты на 7 августа, когда отмечают Успение святой Анны.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 7 августа отмечает Успение святой Анны, которая являлась матерью Пресвятой Богородицы. В народе было принято отмечать день Анны Летней. Но у праздника есть и другие названия. Например, Холодные утренники, Холодница. В названный день по погоде узнавали, какой окажется зима. А еще с 7 августа ждали заморозков.

Что нельзя делать 7 августа.

Не рекомендуется ругаться и выяснять отношения с близкими людьми и родственниками. Считалось, что отношения восстановить будет сложно. Не стоит проводить время впустую, так как именно таким образом может пройти целый год.

Что можно делать 7 августа.

По традиции, в названный день было принято играть свадьбы. Согласно приметам, если ребенок родился в указанную дату, то он будет счастливым. А еще в данный день начинали капать картофель.

Согласно приметам, похолодание предупреждает о морозной зиме. В том случае, если много желудей, то зима выдастся теплой. А если роса подмерзла, то зимой будут сильные морозы.

Тем временем Белгидромет сказал о похолодании в Беларуси: «Страну будет пересекать холодный атмосферный фронт».

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».

Ранее белорусская певица Алена Ланская в купальнике сказала о набранных на отдыхе килограммах: «Не ждите, не вернусь!».