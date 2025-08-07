Открытка на День Успения праведной Анны — матери Пресвятой Богородицы

Несмотря на испытания, Анна и Иоаким не отчаивались и продолжали молиться о даровании ребенка. Однажды Иоаким удалился в пустыню, где постился и молился. Тогда ему явился ангел и возвестил, что вскоре у них родится дочь, через которую придет спасение человечеству. Так, после 50 лет бездетности, Анна зачала и родила Марию — будущую Богородицу.