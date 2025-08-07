Шестая с начала месяца сильная вспышка на Солнце длилась 10 минут

Шестая с начала августа вспышка на Солнце зафиксирована в среду. Речь идет о вспышке класса М, это предпоследний класс мощности данного природного явления.
«6 августа в 20:02 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4167 (N09W89) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 10 минут», — пишет ТАСС со ссылкой на институт прикладной геофизики.
Сообщается, что за сутки Солнце выбросило количество энергии, почти равное вспышке класса Х.
Напомним, с 11 июля на Солнце отмечается резкое возрастание числа вспышек.
Так, 1 августа случилось 15 солнечных вспышек. Сутками ранее на Солнце произошло шесть вспышек.
Весной индийские астрономы сообщили, что впервые в истории науки наблюдали мощнейшую солнечную вспышку в ультрафиолете. Это позволило наблюдать рождение грозного феномена, а в будущем научиться вспышки предсказывать.
Также сообщалось, что в космос отправится уникальный российский прибор, который предскажет вспышки на Солнце.