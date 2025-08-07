Разговор Трампа и Путина стал возможен в ближайшие пару дней

Срочная новость Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина может случиться в ближайшие дни, хотя пока и не запланирован. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио.
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Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше