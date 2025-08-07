Народный календарь. Почему нужно отказаться от покупок 10 августа

В старину считали, что 10 августа нужно отказаться от совершения сделок и покупок, так как все приобретенное в этот день долго не прослужит. Также в эту дату старики и дети отправлялись в лес по грибы. При этом важно, чтобы собирающий грибы находился в хорошем настроении, иначе он вернется домой с пустой корзиной. Кроме того, 10 августа также собирали ягоды. Считалось, что первый собранный стакан ягод нужно отдать кому-нибудь, чтобы был хороший урожай.