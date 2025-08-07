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Народный календарь. Почему нужно отказаться от покупок 10 августа

10 августа православные чтут память семи апостолов, выбранных из 70 учеников Иисуса Христа. 12 главных апостолов созвали всех своих учеников и попросили их выбрать семь человек, которые могли бы заботиться о создании уюта, заниматься вопросами братства и раздавать милостыню страждущим. В результате голосования были выбраны Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. В честь Пармена и Прохора установлен праздник в этот день.

10 августа православные чтут память семи апостолов, выбранных из 70 учеников Иисуса Христа. 12 главных апостолов созвали всех своих учеников и попросили их выбрать семь человек, которые могли бы заботиться о создании уюта, заниматься вопросами братства и раздавать милостыню страждущим. В результате голосования были выбраны Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. В честь Пармена и Прохора установлен праздник в этот день.

В старину считали, что 10 августа нужно отказаться от совершения сделок и покупок, так как все приобретенное в этот день долго не прослужит. Также в эту дату старики и дети отправлялись в лес по грибы. При этом важно, чтобы собирающий грибы находился в хорошем настроении, иначе он вернется домой с пустой корзиной. Кроме того, 10 августа также собирали ягоды. Считалось, что первый собранный стакан ягод нужно отдать кому-нибудь, чтобы был хороший урожай.

Приметы погоды:

Дождь без ветра — к затяжному ненастью.

Если много росы утром, то день будет солнечным.

Если утром туман по воде стелется — к хорошей погоде.

Именины отмечают: Никанор, Анастасия, Антонина, Ирина, Василий, Ефим, Елена, Иван, Моисей, Прохор, Юлиан, Павел.