День собирания звезд и Международный день холостяка: какие праздники отмечают в России и мире 7 августа

День малины со сливками отмечается в США в честь вкусового сочетания этой ягоды со сливками. В этот праздник люди едят не только малину со сливками, но и другие десерты на основе этих двух ингредиентов. Их можно купить в магазине или сделать самостоятельно вместе со своими родными и близкими.