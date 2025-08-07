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День собирания звезд и Международный день холостяка: какие праздники отмечают в России и мире 7 августа

7 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День собирания звезд, Международный день холостяка и День малины со сливками.

7 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День собирания звезд, Международный день холостяка и День малины со сливками.

День собирания звезд.

День собирания звезд учрежден в честь метеорного потока Персеиды, который ежегодно можно наблюдать в августе. Все любители смотреть на звездопад 7 августа выезжают за город — в местность, где нет светового загрязнения и где можно невооруженным глазом наблюдать за падающими звездами.

Международный день холостяка.

В Международный день холостяка все мужчины без пары видятся со своими друзьями, устраивают вечеринки, играют в видеоигры и проводят время, наслаждаясь свободой и независимостью, пока это возможно, ведь может быть и так, что через год они уже не будут холостяками.

День малины со сливками.

День малины со сливками отмечается в США в честь вкусового сочетания этой ягоды со сливками. В этот праздник люди едят не только малину со сливками, но и другие десерты на основе этих двух ингредиентов. Их можно купить в магазине или сделать самостоятельно вместе со своими родными и близкими.