Календарь на 7 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Упоминания о том, что на 7 августа приходится «Международный день холостяка» можно найти во множестве русскоязычных источников, начиная от крупных СМИ, заканчивая развлекательными порталами. Праздник есть и в русской «Википедии». Откуда он появился — непонятно, однако в Рунете предлагают его отмечать. Остальной мир, по всей видимости, не знает о существовании такого международного события 7 августа, его упоминаний на иностранных языках найти не удалось. Но День холостяка в мировом масштабе действительно существует, его придумали отмечать в Китае 11 ноября (11.11 — отсылка к тому, что человек живет один, без пары), а затем подхватили и во многих других странах.