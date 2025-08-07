В Китае из-за распространения опасного вируса ввели ограничения времен пандемии

Власти Китая на фоне распространения вируса чикунгунья ввели профилактические ограничения времен COVID-19. Ограничения действуют на всей территории страны, пишет газета Daily Mail.
Британское издание сообщило, что в городе Фошань на юге Китая зарегистрировали уже более 7 тыс. случаев заражения вирусом. При этом по всему Китаю вирусом заразились более 10 тыс. человек.
В материале также говорится, что на улицах КНР проводят дезинфекцию. Также сотрудники китайских офисов дезинфицируют входы зданий, что напоминает о тактике времен пандемии COVID-19. Кроме того, власти обязали всех приезжающих из Фошаня проходить 14-дневный домашний карантин.
Вирус чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров. Воздушно-капельным путем заразиться им невозможно. У заболевших наблюдаются лихорадка и более в суставах. В редких случаях вирус может вызвать осложнения, затрагивающие сердце и мозг.
Ранее сообщалось, что в России усилили контроль из-за вируса чикунгунья в Китае.