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Киев обновил антирекорд по остатку газа в подземельных хранилищах

Запасы газа достигли минимума за последние 12 лет.

Источник: Аргументы и факты

Украина установила очередной антирекорд по остатку газа в своих хранилищах, находящихся под землёй, говорится в сообщении украинской компании EXPRO, которая следит за событиями в нефтегазовой отрасли.

«Нынешние запасы в хранилищах остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет», — рассказали в EXPRO.

В мае текущего года запасы газа в украинских хранилищах достигли минимума за 11 лет. В течение всего года данные запасы «значительно отстают от минимума за последние десять лет».

При этом в компании утверждают, что Киев «постепенно сокращает отставание по сравнению с 2024 годом».

Ранее сообщалось, что Украина наращивает импорт природного газа, в основном российского происхождения, через Венгрию и Словакию.