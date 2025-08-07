Киев обновил антирекорд по остатку газа в подземельных хранилищах

Украина установила очередной антирекорд по остатку газа в своих хранилищах, находящихся под землёй, говорится в сообщении украинской компании EXPRO, которая следит за событиями в нефтегазовой отрасли.
«Нынешние запасы в хранилищах остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет», — рассказали в EXPRO.
В мае текущего года запасы газа в украинских хранилищах достигли минимума за 11 лет. В течение всего года данные запасы «значительно отстают от минимума за последние десять лет».
При этом в компании утверждают, что Киев «постепенно сокращает отставание по сравнению с 2024 годом».
Ранее сообщалось, что Украина наращивает импорт природного газа, в основном российского происхождения, через Венгрию и Словакию.