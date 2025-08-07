Вилла за $11 млн в Майами и тайные выступления в России: двойная жизнь престарелого Леонтьева

Пару лет назад столичные таблоиды писали, что в Штатах Леонтьев почти банкрот — дескать, распродал имущество и живёт только концертами в России и странах СНГ. Время от времени в прессу просачиваются сведения, что 76-летний артист, уже давно постоянно живущий в США, с начала СВО к нам приезжает чуть ли не тайно — выступает на частных вечеринках за 2,5−3,5 млн рублей.