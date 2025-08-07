«2Drots» с голом на последних секундах обыграли владимирское «Торпедо» в КР

2Drots стал третьим представителем Медиалиги, прошедшим во второй раунд текущего розыгрыша. Ранее аналогичного успеха добились «Амкал», переигравший «Квант» из Обнинска (3:1), и Broke Boys, которые оказались сильнее «Орла» (3:2). Максимальным достижением для медийных коллективов остаётся выход в четвёртый раунд — на этой стадии в прошлом сезоне «Амкал» уступил «Алании» (0:1), а двумя годами ранее 2Drots проиграл «Химкам» (0:2).