«2Drots» с голом на последних секундах обыграли владимирское «Торпедо» в КР

Московский клуб Медиалиги 2Drots успешно начал выступление в первом раунде «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу, одержав минимальную победу над «Торпедо-Владимир».
Единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Борис Фартуна, обеспечив своей команде выход в следующий этап турнира.
Накануне встречи владимирский клуб оказался в центре внимания: контракт с вратарём Богданом Марковым был расторгнут после того, как игрок дал несогласованное интервью. По словам главного тренера Аслана Засеева, причиной увольнения стали публичные высказывания голкипера о якобы безоговорочном превосходстве его команды над соперником.
2Drots стал третьим представителем Медиалиги, прошедшим во второй раунд текущего розыгрыша. Ранее аналогичного успеха добились «Амкал», переигравший «Квант» из Обнинска (3:1), и Broke Boys, которые оказались сильнее «Орла» (3:2). Максимальным достижением для медийных коллективов остаётся выход в четвёртый раунд — на этой стадии в прошлом сезоне «Амкал» уступил «Алании» (0:1), а двумя годами ранее 2Drots проиграл «Химкам» (0:2).
Ранее сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с чемпионами мира — Аргентиной. В Аргентинской футбольной ассоциации подтвердили, что такая встреча принципиально возможна, однако говорить о конкретных сроках пока преждевременно.