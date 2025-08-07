Первый тестовый рейс по морскому пути Сочи — Сухум завершился

«Судно зарекомендовало себя совсем неплохо, никаких технических неполадок не было. Во время рейса гостям понравилось, пассажиры вроде все довольны, соответственно, мы тоже довольны. Судно на все 100% готово для таких путешествий. Дальше это уже вопрос проработки маршрута, дальности, стоимости. Мы считаем, что на 100% выполнили поставленную задачу», — сказал РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин.