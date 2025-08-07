Скоростная «Комета 120 М» поможет разгрузить пункт пропуска на границе России и Абхазии

Курсирование скоростного судна «Комета 120М» по Черному морю между Сочи и Сухумом поможет разгрузить автомобильный пункт пропуска на границе, особенно в пиковые даты летнего курортного сезона. Так считают в Федеральной таможенной службе России.
«Организация морского сообщения между Сочи и столицей Абхазии позволит разгрузить автомобильное направление в пик курортного сезона и сделать пересечение границы более быстрым», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Там отметили, что 6 августа «Комета 120 М» выполнила тестовый рейс по маршруту Сочи — Сухум. Морская поездка заняла 2,5 часа. При этом сотрудники ФТС провели таможенный контроль суда и его пассажиров в максимально короткие сроки, добавили в ведомстве.
В то же время там указали, что точного расписания курсирования «Кометы 120М» между Сочи и Сухумом пока нет. Специалистам теперь предстоит проанализировать работу судна во время тестового рейса.
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