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Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» национальной безопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия продолжает представлять «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия продолжает представлять «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Указ, касающийся введения пошлин в размере 25 процентов для Индии за покупку российской нефти, обосновывает данное решение тем, что Россия якобы «прилагает усилия для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины».

— Действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, — говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф провел «очень продуктивную» встречу с Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что стороны достигли большого прогресса.

После завершения встречи Путина и Уиткоффа глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев охарактеризовал их переговоры словами «диалог восторжествует». Ушаков вскоре сообщил, что разговор президента России и спецпосланника США был полезным и конструктивным.

В тот же день Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт индийских товаров в связи с закупкой страной российской нефти. Белый дом уточнил, что Вашингтон может распространить введенный тариф и на другие страны, которые занимаются импортом нефти из России.

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