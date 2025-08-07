Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» национальной безопасности США

В тот же день Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт индийских товаров в связи с закупкой страной российской нефти. Белый дом уточнил, что Вашингтон может распространить введенный тариф и на другие страны, которые занимаются импортом нефти из России.