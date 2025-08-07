Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» национальной безопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия продолжает представлять «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.
Указ, касающийся введения пошлин в размере 25 процентов для Индии за покупку российской нефти, обосновывает данное решение тем, что Россия якобы «прилагает усилия для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины».
— Действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, — говорится в сообщении.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф провел «очень продуктивную» встречу с Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что стороны достигли большого прогресса.
После завершения встречи Путина и Уиткоффа глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев охарактеризовал их переговоры словами «диалог восторжествует». Ушаков вскоре сообщил, что разговор президента России и спецпосланника США был полезным и конструктивным.
В тот же день Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт индийских товаров в связи с закупкой страной российской нефти. Белый дом уточнил, что Вашингтон может распространить введенный тариф и на другие страны, которые занимаются импортом нефти из России.