На следующей неделе доллар перейдёт на новую ступень. Что произойдёт с курсом рубля

На межбанковском рынке в России в начале августа всё вроде бы спокойно, но это только на первый взгляд. Доллар стоит около 80 рублей и немного отклоняется то в одну, то в другую сторону. Евро держится в диапазоне 92−93 рубля — в основном за счёт падения волатильности в паре евро/доллар на мировом валютном рынке. Об этом рассказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.