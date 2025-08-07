Вилла за $11 млн в Майами: Life.ru узнал о роскошной недвижимости Леонтьева

По данным американских риелторов, двухэтажный особняк с шестью спальнями, семью санузлами, бассейном, пирсом и даже собственной зоной SPA на сегодняшний день оценивается в $11 млн. При этом в 2014 году супруги приобрели его в три раза дешевле. На участке почти 16 соток — гараж, тренажёрный зал, лифт, мраморные полы, кожаная мебель и элитная отделка.