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Рубио: США теперь лучше понимают условия РФ по урегулированию на Украине

Вашингтон считает «ключевым» элементом урегулирования конфликта вопрос территорий.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты теперь лучше понимают условия Российской Федерации, касающиеся завершения конфликта на Украине, заявил глава Госдепа США Марко Рубио.

Он уточнил, что в Вашингтоне стали лучше понимать, на каких условиях РФ готова к урегулированию, после визита в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа.

«Конкретные сроки не обсуждались. Я считаю, что мы имеем лучшее понимание того, на каких условиях РФ была бы готова к завершению конфликта», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По словам госсекретаря, американская сторона считает «ключевым» элементом урегулирования конфликта вопрос территорий, а также ожидает по нему «уступок» от РФ и Украины.

Кроме того, он заявил, что Соединённые Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с ЕС и Киевом.

Напомним, Уиткофф прилетел в Москву и был принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле.

По словам президента США Дональда Трампа, на переговорах в российской столице был достигнут значительный прогресс. Он назвал встречу Путина и Уиткоффа «высоко продуктивной».

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