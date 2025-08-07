Рубио: США теперь лучше понимают условия РФ по урегулированию на Украине

Соединённые Штаты теперь лучше понимают условия Российской Федерации, касающиеся завершения конфликта на Украине, заявил глава Госдепа США Марко Рубио.
Он уточнил, что в Вашингтоне стали лучше понимать, на каких условиях РФ готова к урегулированию, после визита в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа.
«Конкретные сроки не обсуждались. Я считаю, что мы имеем лучшее понимание того, на каких условиях РФ была бы готова к завершению конфликта», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.
По словам госсекретаря, американская сторона считает «ключевым» элементом урегулирования конфликта вопрос территорий, а также ожидает по нему «уступок» от РФ и Украины.
Кроме того, он заявил, что Соединённые Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с ЕС и Киевом.
Напомним, Уиткофф прилетел в Москву и был принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле.
По словам президента США Дональда Трампа, на переговорах в российской столице был достигнут значительный прогресс. Он назвал встречу Путина и Уиткоффа «высоко продуктивной».