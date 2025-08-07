Тайны и пророчества Горшка: Как король панк-рока предсказал Крым, Украину и третью мировую

Учёба в школе для Михаила стала настоящим испытанием, он часто вступал в конфликты с преподавателями. Именно в школьные годы он начал увлекаться рок-музыкой, также влияние на будущего артиста оказали книги — он зачитывался мистическими рассказами, страшными историями, готическими повестями, что и повлияло на его творчество, увлёкся рисованием. В возрасте 10 лет Горшенёв потерял передние зубы — на спор попытался ухватиться ими за турник. Но впоследствии этот дефект стал его визитной карточкой.