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Мальчик, вывезший семью из Карабаха, отправился в «Артек»

Арен Назарян, вывезший на машине семью из Карабаха, отправился в Артек.

ЕРЕВАН, 7 авг — РИА Новости. Четырнадцатилетний Арен Назарян, который осенью 2023 года сел за руль автомобиля и вывез семью в Армению из Нагорного Карабаха, отправился в международный детский центр «Артек», сообщает пресс-служа представительства Россотрудничества в Ереване.

Арен 40 часов вел машину по горной дороге из Степанакерта до Гориса. В июле 2025 года в Русском Доме ему вручили медаль «Горячее сердце» Всероссийской общественно-государственной инициативы, которая отмечает подростков, чьи поступки — пример мужества и силы духа. Учредителями награды выступили Фонд социально-культурных инициатив, Минпросвещения РФ, Минобрнауки, российские МЧС, МВД, Минобороны, Следственный комитет, Россотрудничество, детский омбудсмен при президенте РФ.

«Арен и Нарэ отправились сегодня в незабываемое путешествие по флагманской программе Россотрудничества “Здравствуй, Россия!”. Ребята участвуют в 9-й смене в Международном детском центре “Артек”. Нарэ — из города Масис, активная, любознательная, мечтает о больших открытиях и новых друзьях. Арен — лауреат премии “Горячее сердце”, настоящий пример мужества и силы духа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впереди у ребят море, горы, насыщенная образовательная программа, приключения, которые останутся в памяти навсегда.