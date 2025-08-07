Мальчик, вывезший семью из Карабаха, отправился в «Артек»

ЕРЕВАН, 7 авг — РИА Новости. Четырнадцатилетний Арен Назарян, который осенью 2023 года сел за руль автомобиля и вывез семью в Армению из Нагорного Карабаха, отправился в международный детский центр «Артек», сообщает пресс-служа представительства Россотрудничества в Ереване.
Арен 40 часов вел машину по горной дороге из Степанакерта до Гориса. В июле 2025 года в Русском Доме ему вручили медаль «Горячее сердце» Всероссийской общественно-государственной инициативы, которая отмечает подростков, чьи поступки — пример мужества и силы духа. Учредителями награды выступили Фонд социально-культурных инициатив, Минпросвещения РФ, Минобрнауки, российские МЧС, МВД, Минобороны, Следственный комитет, Россотрудничество, детский омбудсмен при президенте РФ.
«Арен и Нарэ отправились сегодня в незабываемое путешествие по флагманской программе Россотрудничества “Здравствуй, Россия!”. Ребята участвуют в 9-й смене в Международном детском центре “Артек”. Нарэ — из города Масис, активная, любознательная, мечтает о больших открытиях и новых друзьях. Арен — лауреат премии “Горячее сердце”, настоящий пример мужества и силы духа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что впереди у ребят море, горы, насыщенная образовательная программа, приключения, которые останутся в памяти навсегда.