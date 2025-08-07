Мальчик, вывезший семью из Карабаха, отправился в «Артек»

«Арен и Нарэ отправились сегодня в незабываемое путешествие по флагманской программе Россотрудничества “Здравствуй, Россия!”. Ребята участвуют в 9-й смене в Международном детском центре “Артек”. Нарэ — из города Масис, активная, любознательная, мечтает о больших открытиях и новых друзьях. Арен — лауреат премии “Горячее сердце”, настоящий пример мужества и силы духа», — говорится в сообщении.