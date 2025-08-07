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Совместный отряд кораблей России и Китая приступил к патрулированию в АТР

Экипажи отработают элементы совместного маневрирования и взаимодействия в рамках учебных мероприятий.

Источник: Аргументы и факты

Сформированная группировка кораблей Военно-морского флота России и ВМС Народно-освободительной армии Китая приступила к выполнению задач совместного патрулирования в акватории Японского моря.

Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В состав объединённого отряда вошли российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», китайский эсминец «Шаосин», а также вспомогательные суда обеих стран.

Среди ключевых целей операции названы укрепление сотрудничества между флотами двух государств, обеспечение стабильности и безопасности в регионе, проведение морского мониторинга, а также охрана объектов, задействованных в морской экономической деятельности России и Китая.

Планируется, что экипажи отработают элементы совместного маневрирования и взаимодействия в рамках учебных мероприятий.

Ранее российские военные корабли во главе с гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг» в рамках учений в Японском море провели стрельбы по скоплению судов условного противника.