Совместный отряд кораблей России и Китая приступил к патрулированию в АТР

Сформированная группировка кораблей Военно-морского флота России и ВМС Народно-освободительной армии Китая приступила к выполнению задач совместного патрулирования в акватории Японского моря.
Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
В состав объединённого отряда вошли российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», китайский эсминец «Шаосин», а также вспомогательные суда обеих стран.
Среди ключевых целей операции названы укрепление сотрудничества между флотами двух государств, обеспечение стабильности и безопасности в регионе, проведение морского мониторинга, а также охрана объектов, задействованных в морской экономической деятельности России и Китая.
Планируется, что экипажи отработают элементы совместного маневрирования и взаимодействия в рамках учебных мероприятий.
Ранее российские военные корабли во главе с гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг» в рамках учений в Японском море провели стрельбы по скоплению судов условного противника.