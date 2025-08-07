Скончался руководитель СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике Николай Щепкин

«Николай Щепкин был высококвалифицированным специалистом и прекрасным руководителем, посвятившим свою жизнь служению Отечеству», — уточнил Бастрыкин.
Глава Следкома отметил, что трудолюбие и принципиальность Щепкина были оценены как коллегами, так и сотрудниками других правоохранительных органов. Он отличался доброжелательностью и отзывчивостью, всегда готов был прийти на помощь нуждающимся.
Свой карьерный путь Николай Вячеславович начал следователем прокуратуры, затем занимал различные должности в Главном следственном управлении СК РФ и Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте. В 2019 году он был назначен руководителем следственного управления по Карачаево-Черкесской Республике.
Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким покойного, отметив, что светлая память о Щепкине навсегда останется в сердцах коллег. Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье усопшего.
Ранее Life.ru писал, что в Румынии скончался бывший президент Ион Илиеску, ему было 94 года. О его смерти 5 августа сообщило правительство страны. Власти выразили соболезнования родным, близким и всем, кого затронула эта утрата.