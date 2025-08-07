Франция аннулирует вид на жительство прикурившему от Вечного огня мужчине

Власти Франции аннулируют вид на жительство 47-летнего гражданина Марокко, прикурившего сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже. Об этом сообщила газета Figaro, ссылаясь на источник, близкий к делу.
Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо ранее заявил о задержании злоумышленника и намерении предать его суду за осквернение места захоронения.
По информации Figaro, у марокканца имеется вид на жительство, действующий до октября 2025 года, однако его аннулируют. На данный момент мужчина находится под стражей. Ему грозит до года тюрьмы и штраф в размере 15 тысяч евро.
Сообщается, что он уже был известен правоохранительным органам за различные правонарушения, включая угон автомобиля, нанесение ущерба, насилие и публичные оскорбления на расовой почве, говорится в статье.
Тульский областной суд вынес приговор нелегальному мигранту, который помочился на Вечный огонь у мемориального комплекса «Героическим защитникам города Тулы в годы Великой Отечественной войны». Инцидент произошел 26 марта. Гражданин Азербайджана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду на мемориал в присутствии свидетелей.