Сергей Собянин: Важна качественная диагностика

Четыре года назад открылся первый эндоскопический центр Москвы. Он заработал на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С. П. Боткина.
— Жители города начали получать качественную диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в максимально комфортных условиях. Благодаря этому онкозаболевания стали чаще выявляться на самой ранней стадии, — отметил Сергей Собянин.
Вслед за первым эндоскопическим центром заработали еще три — в городской клинической больнице им. В. М. Буянова, Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» и Московском клиническом научном центре им. А. С. Логинова.
Мэр сообщил, что в этих центрах суммарно проведено уже больше 700 тысяч исследований и обнаружено свыше четырех тысяч злокачественных новообразований на нулевой и ранней стадиях.
— Обследования выполняются на самом точном оборудовании, под мягкой седацией, чтобы минимизировать дискомфорт пациентов. Время пребывания в эндоскопическом центре — не больше двух часов, — уточнил Сергей Собянин.
Он также напомнил, что около месяца назад в пилотном режиме в Москве запустили новый проект по проактивным эндоскопическим исследованиям.
— Они помогают выявлять заболевания ЖКТ на ранних стадиях, а также патологии, предшествующие развитию онкологии, — пояснил мэр. — Для москвичей, которые не выполняли гастро- и колоноскопию в течение нескольких лет, открыли направления на обследования. Их прошли уже свыше 20 тысяч человек.
В столице также работают детские эндоскопические центры. По данным на март этого года, диагностику в них прошли за год более 12 тысяч пациентов. Все исследования выполняются за несколько часов с минимальным стрессом, а результаты сразу доступны в электронной медицинской карте.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее отмечала, что Москва уделяет особое внимание качественной медицинской помощи для детей, и важную роль в этом играет быстрая и точная диагностика. В городе работает три детских эндоскопических центра на базе больниц имени Филатова, имени Башляевой и Морозовской детской городской клинической больницы.
— Раньше детей, которым необходимо было провести исследования такого типа, госпитализировали на несколько дней. Теперь все процедуры выполняются за несколько часов в течение одного приема, — отметила Анастасия Ракова.
КСТАТИ.
Каждый эндоскопический центр Москвы работает в структуре многопрофильной больницы. Такое логистическое решение позволяет при необходимости, например при выявлении тяжелых воспалительных заболеваний, сразу направить взрослого или ребенка в стационар для дополнительной диагностики и проведения своевременного лечения.