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Власти КНР ввели ограничения времен COVID-19 из-за вируса чикунгунья

В южном китайском городе Фошань было зарегистрировано более семи тысяч случаев.

Источник: Аргументы и факты

На фоне распространения вируса чикунгунья власти Китая задействовали меры, напоминающие практики времён пандемии COVID-19.

Как сообщает Daily Mail, в южном городе Фошань зарегистрировано более семи тысяч случаев заражения, а общее число по стране превысило десять тысяч.

Возбудитель инфекции передаётся через укусы инфицированных комаров и не распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путём. Заболевание сопровождается высокой температурой, выраженными болями в суставах, а в тяжёлых формах может вызывать осложнения, затрагивающие работу сердца и головного мозга.

С целью сдерживания эпидемии власти приступили к масштабной дезинфекции общественных пространств — от улиц и жилых районов до строительных объектов, где сохраняется высокий риск контакта с насекомыми-переносчиками. Офисные здания обрабатываются на входе, что отсылает к подходам санитарного контроля, применявшимся в 2020 году.

Кроме того, для лиц, прибывающих из Фошаня, введён двухнедельный домашний карантин с обязательным самонаблюдением, подчёркивает издание.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке чикунгуньи в Китае.