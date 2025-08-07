Власти КНР ввели ограничения времен COVID-19 из-за вируса чикунгунья

С целью сдерживания эпидемии власти приступили к масштабной дезинфекции общественных пространств — от улиц и жилых районов до строительных объектов, где сохраняется высокий риск контакта с насекомыми-переносчиками. Офисные здания обрабатываются на входе, что отсылает к подходам санитарного контроля, применявшимся в 2020 году.