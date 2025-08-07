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Трамп анонсировал новые вторичные санкции против торговых партнёров РФ

Кроме того, Трамп заявил о серьёзных переговорах об урегулировании на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал ввести ещё больше вторичных санкций против торговых партнёров Российской Федерации, он ответил на соответствующий вопрос, выступая в Вашингтоне.

«Вы увидите гораздо больше. Вы увидите множество вторичных санкций», — сказал он.

Кроме того, Трамп ответил на вопрос о перспективах введения очередных ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Он заявил, что переговоры об урегулировании на Украине ведутся «серьёзные».

Помимо этого, президент США заявил, что Вашингтон может ввести новые пошлины против Китайской Народной Республики.

На этом же мероприятии президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о высоких шансах на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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