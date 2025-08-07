Всегда готовы доставить огненные цветы для врага

Спецкор «Вечерней Москвы» лейтенант Марат Чернышов выяснил, как командир орудия «Палыч» и его расчет из группировки войск «Восток» превращают работу артиллерии в искусство и становятся кошмаром для «Бабок-ежек».
Солнце еще не успело встать над горизонтом, а расчет «Гиацинта» уже на позициях. «Палыч», командир орудия, принимает координаты и передает наводчику. Проходит пара секунд — и первый снаряд срывается с места, рассекая воздух и уверенно поражая цель.
Работа требует филигранной точности и слаженности каждого бойца. В расчете «Палыча» пять человек, и каждый знает свое дело идеально, но при необходимости может заменить другого. Настоящее искусство боя проявляется и в маскировке позиции. Орудие замаскировано и скрыто в подземных укрытиях, которые бойцы называют ласково и одновременно с иронией — «огород». А снаряды доставляются по специально сделанному конвейеру, который в шутку прозвали «хлебным».
— Это «хлебный конвейер» для экстренной доставки огненных цветов, — смеется заряжающий с позывным «Майола». — Работаем быстро, стараемся не отсвечивать, чтобы противник нас не засек.
«Писарь» — боец с особой миссией в расчете «Палыча». Его основная задача — защита артиллерийских позиций от ночных атак вражеских беспилотников, которые здесь называют «Баба-ежками».
Перед тем как заступить на ночное дежурство, «Писарь» тщательно изучает местность и выбирает укрытие, чтобы оставаться незаметным. Он заранее просчитывает маршруты подхода «Баба-ежек», анализирует возможные секторы их появления.
На его счету уже 12 сбитых «Баба-ежек» и шесть FPV-дронов-камикадзе. Командование заметило его успехи и теперь поручает ему обучать молодых бойцов, чтобы те могли сами защищать свои позиции.
За последний месяц расчет Палыча сумел подбить украинские гаубицы «Богдана» и «Три семерки», именуемые «три топора», чем особенно гордятся бойцы.
— Цели всегда разные: укрепрайоны, крупные скопления техники противника, — говорит «Палыч».
Его решение стать артиллеристом родилось не сразу. «Палыч» приехал из Самары добровольцем, участвовал в штурмовых операциях, а потом позвали в артиллерию.
— Предложили попробовать, и мне понравилось, — делится подробностями «Палыч». — Теперь я точно знаю, что это мое дело. Тут каждый чувствует себя частью большой семьи.
КСТАТИ.
САУ 2С5 «Гиацинт-С» весит 27,5 тонны с длиной бронированного корпуса в 8,3 метра и мощностью дизельного двигателя в 520 лошадей, который развивает скорость до 62 километров в час. Также самоходка вооружена танковым пулеметом Калашникова калибра 7,62 миллиметра.