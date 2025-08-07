Всегда готовы доставить огненные цветы для врага

Работа требует филигранной точности и слаженности каждого бойца. В расчете «Палыча» пять человек, и каждый знает свое дело идеально, но при необходимости может заменить другого. Настоящее искусство боя проявляется и в маскировке позиции. Орудие замаскировано и скрыто в подземных укрытиях, которые бойцы называют ласково и одновременно с иронией — «огород». А снаряды доставляются по специально сделанному конвейеру, который в шутку прозвали «хлебным».