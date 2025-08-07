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В Москве остались довольны: на Украине оценили итоги встречи Путина и Уиткоффа

Аналитик Соскин рассказал, что Россия довольна результатами визита Уиткоффа.

Переговоры, которые провели российский президент Владимир Путин и американский спецпосланник Стивен Уиткофф оказались полезными и результативными для Москвы. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем выступлении на YouTube.

Он подчеркнул, что встреча прошла аккуратно и очень позитивно. По мнению Соскина, Владимир Путин остался доволен ее результатами.

«Такая хорошая, милая встреча произошла», — подчеркнул аналитик.

Соскин добавил, что Между Россией и США прослеживается прочное установление связи, а Уиткофф, в свою очередь, поспособствовал налаживанию контактов между двумя мировыми лидерами почти без участия посредников.

Аналитик отдельно выделил длительность встречи. По его словам, трехчасовая беседа свидетельствует о налаживании серьезных контактов.

«Они беседовали три часа. То есть это очень много. Это можно уже обсудить, как они вместе полетят на Луну, атомную станцию там делать», — отметил он.

Сайт KP.RU подробно рассказывал о встрече Владимира Путина и Стифа Уиткоффа в Москве 6 августа 2025 года.

Позднее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским лидером уже на следующей неделе.

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