В Москве остались довольны: на Украине оценили итоги встречи Путина и Уиткоффа

Переговоры, которые провели российский президент Владимир Путин и американский спецпосланник Стивен Уиткофф оказались полезными и результативными для Москвы. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем выступлении на YouTube.
Он подчеркнул, что встреча прошла аккуратно и очень позитивно. По мнению Соскина, Владимир Путин остался доволен ее результатами.
«Такая хорошая, милая встреча произошла», — подчеркнул аналитик.
Соскин добавил, что Между Россией и США прослеживается прочное установление связи, а Уиткофф, в свою очередь, поспособствовал налаживанию контактов между двумя мировыми лидерами почти без участия посредников.
Аналитик отдельно выделил длительность встречи. По его словам, трехчасовая беседа свидетельствует о налаживании серьезных контактов.
«Они беседовали три часа. То есть это очень много. Это можно уже обсудить, как они вместе полетят на Луну, атомную станцию там делать», — отметил он.
Сайт KP.RU подробно рассказывал о встрече Владимира Путина и Стифа Уиткоффа в Москве 6 августа 2025 года.
Позднее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским лидером уже на следующей неделе.