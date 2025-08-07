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Экс-биатлонист Йоханнес Бе стал футболистом норвежского клуба

32-летний спортсмен присоединился к футбольной команде «Вингер» из шестого дивизиона.

Источник: Аргументы и факты

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё решил попробовать себя в новом виде спорта после завершения карьеры биатлониста.

32-летний спортсмен присоединился к футбольной команде «Вингер», выступающей в шестом дивизионе чемпионата Норвегии.

Дебютный матч в составе клуба он проведёт в четверг против «Кьеллмюры».

По данным норвежских СМИ, Бё ранее играл в футбол на любительском уровне в родном городе Стрюне, но впоследствии полностью сосредоточился на биатлоне. Теперь, после ухода из большого спорта по итогам сезона 2024/25, он возвращается на поле в новом амплуа.

Легендарный норвежец завершил свою биатлонную карьеру с внушительным списком достижений: 5 олимпийских золотых медалей, 23 титула чемпиона мира и 5 больших Хрустальных глобусов. Он остаётся рекордсменом по количеству высших наград на мировых первенствах, в том числе в индивидуальных гонках.