Экс-биатлонист Йоханнес Бе стал футболистом норвежского клуба

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё решил попробовать себя в новом виде спорта после завершения карьеры биатлониста.
32-летний спортсмен присоединился к футбольной команде «Вингер», выступающей в шестом дивизионе чемпионата Норвегии.
Дебютный матч в составе клуба он проведёт в четверг против «Кьеллмюры».
По данным норвежских СМИ, Бё ранее играл в футбол на любительском уровне в родном городе Стрюне, но впоследствии полностью сосредоточился на биатлоне. Теперь, после ухода из большого спорта по итогам сезона 2024/25, он возвращается на поле в новом амплуа.
Легендарный норвежец завершил свою биатлонную карьеру с внушительным списком достижений: 5 олимпийских золотых медалей, 23 титула чемпиона мира и 5 больших Хрустальных глобусов. Он остаётся рекордсменом по количеству высших наград на мировых первенствах, в том числе в индивидуальных гонках.