Экс-биатлонист Йоханнес Бе стал футболистом норвежского клуба

По данным норвежских СМИ, Бё ранее играл в футбол на любительском уровне в родном городе Стрюне, но впоследствии полностью сосредоточился на биатлоне. Теперь, после ухода из большого спорта по итогам сезона 2024/25, он возвращается на поле в новом амплуа.