Аэропорт Волгограда закрыли на неопределенное время

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного в связи с угрозой атак беспилотников, а в Северной Осетии объявлялся оперативный план «Ковер» для обеспечения безопасности. Решение по аэропорту Волгограда также связано с мерами по защите пассажиров и экипажей, однако сроки действия и причины введения ограничений пока не уточняются.