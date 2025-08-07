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Аэропорт Волгограда закрыли на неопределенное время

В аэропорту Волгограда с 7 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Аэропорт временно перестал принимать и отправлять самолеты, сообщили в Росавиации.

В аэропорту Волгограда с 7 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — подчеркнул представитель ведомства.

Какие-либо детали о причинах введения ограничений не приводятся. Информация о возможных изменениях в расписании рейсов и работе аэропорта будет опубликована дополнительно по мере поступления новых данных.

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного в связи с угрозой атак беспилотников, а в Северной Осетии объявлялся оперативный план «Ковер» для обеспечения безопасности. Решение по аэропорту Волгограда также связано с мерами по защите пассажиров и экипажей, однако сроки действия и причины введения ограничений пока не уточняются.