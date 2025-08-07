Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Волгограде

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом ночью в четверг, 7 августа, заявил представитель Росавиации.
«Аэропорт Волгоград: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Известно также, что данные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В случае возникновения вопросов пассажиров просят обращаться на стойку информации или к авиадиспетчеру. Сколько продержится данное ограничение пока неизвестно.
Как KP.RU писал ранее, российские системы ПВО около 22:30 по мск в среду, 6 августа, сбили два украинских беспилотника. Об этом заявили представители Министерства обороны РФ. Известно, что вражеский дрон был ликвидирован над территорией Белгородской области.