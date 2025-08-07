Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Волгограде

Как KP.RU писал ранее, российские системы ПВО около 22:30 по мск в среду, 6 августа, сбили два украинских беспилотника. Об этом заявили представители Министерства обороны РФ. Известно, что вражеский дрон был ликвидирован над территорией Белгородской области.