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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Волгограде

Данные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом ночью в четверг, 7 августа, заявил представитель Росавиации.

«Аэропорт Волгоград: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Известно также, что данные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В случае возникновения вопросов пассажиров просят обращаться на стойку информации или к авиадиспетчеру. Сколько продержится данное ограничение пока неизвестно.

Как KP.RU писал ранее, российские системы ПВО около 22:30 по мск в среду, 6 августа, сбили два украинских беспилотника. Об этом заявили представители Министерства обороны РФ. Известно, что вражеский дрон был ликвидирован над территорией Белгородской области.