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ВСУ атакуют город Суровикино в Волгоградской области

В городе Суровикино в Волгоградской области упали обломки сбитого БПЛА. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре на месте падения обломков, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, около часа ночи жители услышали жужжание дронов, за которым последовало около 10 мощных взрывов. После падения обломков одного из БПЛА в районе станции начался пожар.

Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших пока не поступала. Ранее в волгоградском аэропорту временно ограничили приём и вылет авиарейсов.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

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