ВСУ атакуют город Суровикино в Волгоградской области

По данным телеграм-канала, около часа ночи жители услышали жужжание дронов, за которым последовало около 10 мощных взрывов. После падения обломков одного из БПЛА в районе станции начался пожар.
Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших пока не поступала. Ранее в волгоградском аэропорту временно ограничили приём и вылет авиарейсов.
Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
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