МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам, которые они чаще всего используют в разговоре с жертвой, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, мошенников выдают фразы «зарегистрируйтесь в нашей брокерской компании», «следите за своими инвестициями по ссылке» и «оплатите страховой взнос за инвестиции».
«Услышали эти фразы — покиньте чат или сбросьте звонок», — предупреждается в материалах.
Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждало о псевдоброкерах, предлагающих якобы легкий пассивный доход. Ведомство обращало внимание, что на самом деле это обычные аферисты, и призывало не торопиться откликаться на предложения о «пассивном заработке».
Сперва аферисты классическими обещаниями высокого дохода и уникальной схемы заработка убеждают жертв перейти на сайт и вложить накопленные средства. Спустя время в личном кабинете они создают впечатляющий график роста доходности, но для вывода средств под разными предлогами раз за разом требуют еще денег.