Более 10 тысяч человек заболели чикунгуньей в КНР

Власти Гуандуна ввели ряд ограничений, аналогичных тем, что действовали во время пандемии COVID-19. В частности, при покупке в аптеках лекарств для облегчения симптомов необходимо предъявлять документы, а данные о покупателях передаются в санитарные службы. Некоторые города в других провинциях ввели ограничения для прибывающих из Фошаня, рекомендуя им в течение двух недель следить за своим состоянием и обращаться к врачу при появлении симптомов.