Более 10 тысяч человек заболели чикунгуньей в КНР

В Китае зафиксирована вспышка лихорадки чикунгунья, общее число заражений превысило 10 тысяч, из которых семь тысяч приходятся на июль.
Как сообщает Daily Mail, эпицентром является город Фошань в провинции Гуандун, где из-за дождей и теплой погоды активно размножаются комары, являющиеся переносчиками инфекции. Летальных исходов не зафиксировано.
Власти Гуандуна ввели ряд ограничений, аналогичных тем, что действовали во время пандемии COVID-19. В частности, при покупке в аптеках лекарств для облегчения симптомов необходимо предъявлять документы, а данные о покупателях передаются в санитарные службы. Некоторые города в других провинциях ввели ограничения для прибывающих из Фошаня, рекомендуя им в течение двух недель следить за своим состоянием и обращаться к врачу при появлении симптомов.
Лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров. Симптомы включают высокую температуру, головные боли, боли в суставах и мышцах, тошноту, слабость и сыпь. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2025 году в мире было зарегистрировано 250 тысяч случаев заражения и 90 летальных исходов, а также зафиксированы вспышки на островах в Индийском океане, говорится в сообщении.
31 мая на Мальдивах из-за распространения вируса чикунгуньи у российских туристов началась паника, вследствие чего они стали активно скупать репелленты и другие средства защиты от насекомых. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», как защититься от вируса и может ли он добраться до Москвы и Московской области.